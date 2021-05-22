Тренер Британии: временами мощь и мастерство России доставляло нам немало проблем

Тренер сборной Великобритании Кори Нельсон прокомментировал поражение от сборной России со счётом 1:7.

«Мы бились всю игру. Понятно, что играем против сборной, которая занимает второе место в мировом рейтинге, надо выкладываться и проявлять упорство. Конечно, временами скорости, мощь и мастерство России доставляло нам немало проблем. Там, где в обычной ситуации наши игроки бы справились, сегодня мы не могли справиться с их скоростями, предоставили сопернику много шансов поиграть в большинстве. Если не считать этого, когда мы подчистили некоторые моменты в перерыве, мы стали хорошо защищаться и выкладывались на 100%.

Мы почти не играли в этом сезоне? Мы много говорили о том, что должны быть бойцами, а не жертвами. Тренер Пит (Расселл) сегодня говорил об этом с игроками. Мы не хотим искать оправданий, кивать на то, что ребята в клубах провели всего по 15 матчей, а для сборной это вообще первая игра в году. Ребята понимают, чего мы пытаемся добиться. Конечно, потребуется время, чтобы привыкнуть к скоростям, но когда мы подстроились под них, вошли в игру, ребята хорошо адаптировались к игре России. Они начали доверять не только посылу тренера, но и друг другу в том, как они выполняют свою работу. Но это тяжело, когда вокруг тебя игроки носятся на скорости 1000 км/час. Видишь, как кто-то провалился, бросаешься на помощь, но теряешь свою позицию, а потом вы видели эти голы в пустые ворота.

Потом ребята стали доверять нашему последнему рубежу обороны, вратарю, который традиционно сильно сыграл. Они позволяли Уислу видеть броски и делать великолепные сейвы, которые придавали нам энергии играть дальше. Мы проделали хорошую работу.

Мы на каждый матч выходим побеждать, таков план на игру. Возможно, иногда эта задача не слишком реалистична, но мы всё равно готовимся именно так. У тренерского штаба есть задача дать многим ребятам игровое время. Сегодня за сборную дебютировали Клементс, Тетлоу, Хук, и они проделали фантастическую работу. Мы хотим войти в норму, наши ребята обожают хоккей и играть за свою страну. Сегодня они бились, показали свой дух.

Столько хороших воспоминаний о прошлом ЧМ. У нас была возможности расти от матча к матчу по пути к последней игре. Франция выше нас в рейтинге, но мы чувствовали, что есть реальный шанс обыграть их. Этот турнир очень хаотичный, другие ощущения. Из-за того, что мы играем впервые в сезоне, сейчас главное – продолжать работу над собой, демонстрировать прогресс, показывать соперникам, что мы будем биться, играть как можно быстрее, действовать правильно. Сегодня мы начали этот процесс, собрались и становились лучше и лучше.

Почему не поменяли Уисла? Три гола нам забили в пустой угол, такие броски непросто отразить. Мы хотели послать сигнал, что если уберём эти передачи на пустой угол, то Уисл сможет играть увереннее, занимать хорошую позицию, играть более агрессивно. Когда он так действует и знает, что на дальнюю штангу передачи не пройдут, он будет делать сейвы. Он доказал это, наша защита сыграла превосходно, а нападающие пахали и помогали вратарю. По ходу игры у нас улучшались все детали. Мы все гордимся, как бились ребята. В последних двух периодах мы показали, что можем играть», – передаёт слова Нельсона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.