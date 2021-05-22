Бобровский пропустил пять голов после 14 бросков и был заменён в начале второго периода

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз». Хозяева ведут в счёте к 29-й минуте (5:1).



Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский пропустил пять шайб после 14 бросков и был заменён на 28-й минуте на Криса Дриджера после шайбы форварда «Лайтнинг» Алекса Киллорна.



Отметим, что в этом же матче российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров успел сделать две голевые передачи, которые вывели его на шестое место в списке самых результативных россиян в истории плей-офф НХЛ.



Напомним, что после трёх матчей «Тампа-Бэй» ведёт в серии со счётом 2-1. Следующая встреча состоится 25 мая в 3:00 мск.



По итогам регулярного чемпионата «Флорида» заняла второе место в таблице Центрального дивизиона. «Тампа» расположилась на третьей строчке и отстала от «Пантерз» на четыре очка.

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