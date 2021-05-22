Р. Ротенберг: есть детали, которыми мы недовольны, но главное — 2 победы, двигаемся дальше

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал об итогах встречи национальной сборной против команды Великобритании на чемпионате мира-2021 (7:1).



«Мы провели два матча за два дня — вчера была важная игра с чехами, и поэтому в эмоциональном плане сегодня ребятам было непросто. С большим уважением относимся ко всем соперникам, игроки выполнили установку на матч, забили четыре быстрых гола, а потом тренерскому штабу пришлось где-то тянуть вожжи на себя, чтобы они не потеряли концентрацию, сохранять ее было важно на протяжении всех 60 минут.



Да, есть детали, которыми мы недовольны, мы понимаем, что во многих моментах могли сыграть лучше, но в то же время надо отдать должное ребятам — две победы в двух матчах, работаем дальше.



Мы серьёзно готовились к этому матчу. Да, хоккеисты Великобритании — олимпийские чемпионы 1936 года, я видел слова Вячеслава Фетисова, он с сарказмом сказал об этом, но мы без всякого сарказма относимся ко всему и очень серьёзно настраиваемся на все матчи, уважаем всех соперников.



Благодарю всех, так как даже слова сарказма мы воспринимаем как поддержку от великих наших легенд. Также благодарю всех болельщиков, которые с нами», — цитирует Ротенберга агентство ТАСС.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Латвии с 21 мая по 6 июня. Следующий матч сборная России проведёт в понедельник, 24 мая, против команды Словакии. Начало встречи — в 16:15 мск.