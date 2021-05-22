Плющев: тренеры подвели Кузьменко и Толчинского в хорошей форме к ЧМ, несмотря на травмы

Заслуженный тренер России Владимир Плющев подвел итоги второго матча нашей сборной на чемпионате мира в Риге, в котором российская команда разгромила Великобританию со счётом 7:1.
«Самым главным для наших ребят было не получить травму. Важно было выполнить все необходимые нам задачи: наиграть связи, поработать над игрой в численном неравенстве. Дважды нам удалось отличиться в большинстве, причем во втором матче подряд забивает Антон Бурдасов. Сегодня он отметился дублем и вышел в лидеры нашей сборной по числу заброшенных шайб. Еще до старта чемпионата мира я предполагал, что именно Антон будет одним из ключевых игроков нынешней сборной России. Свой высокий уровень он подтверждает.
Хорошо, что удалось отличиться попавшим в заявку Кузьменко и Толчинскому. Ребята должны почувствовать игру. Видно, что несмотря на отсутствие игр и их травмы, тренеры сборной подвели их к ЧМ в хорошей форме. Было несколько просчётов в обороне, одним из которых воспользовался соперник. Но, ничего, игроки набираются опыта и уверен, что команда еще нас ни разу порадует», — сказал «Чемпионату» Плющев.
- 22 мая 2021
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