Кучеров догнал Могильного по количеству голов в матчах плей-офф НХЛ

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров догнал Александра Могильного в списке самых забивных россиян в истории плей-офф НХЛ. В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз». Хозяева ведут в счёте к 52-й минуте (6:2). Российский нападающий Никита Кучеров отдал три результативные передачи и отметился голом, который стал для него 39-м в истории плей-офф НХЛ.
Впереди них располагаются Вячеслав Козлов (42 гола), Павел Дацюк (42 гола), Алексей Ковалёв (45 голов), Сергей Фёдоров (52 гола), Евгений Малкин (63 гола) и Александр Овечкин (71 гол).
Напомним, что после трёх матчей «Тампа-Бэй» ведёт в серии со счётом 2-1. Следующая встреча состоится 25 мая в 3:00 мск.
По итогам регулярного чемпионата «Флорида» заняла второе место в таблице Центрального дивизиона. «Тампа» расположилась на третьей строчке и отстала от «Пантерз» на четыре очка.
- 22 мая 2021
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