«Тампа» обыграла «Флориду», Кучеров сделал ассистентский хет-трик и забросил шайбу

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Хозяева одержали победу со счётом 6:2 (3:1, 2:1, 1:0). Российский нападающий Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик, забросил шайбу и получил травму в середине третьего периода.
На третьей минуте первым же броском Энтони Чирелли открыл счёт в матче, на восьмой Янни Гурд увеличил преимущество «Тампы», а на девятой Джонатан Юбердо отыграл одну шайбу «Флориды». На 17-й минуте Ондржей Палат забросил ещё одну шайбу хозяев.
Во втором периоде дубль оформил Алекс Киллорн, забив на 26-й и 26-й минутах, у «Флориды» отличился Картер Вераге.
На 45-й минуте Никита Кучеров забросил ещё одну шайбу «Тампы», играя в большинстве.
В середине третьего периода нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму после того, как нападающий «Флориды» Энтони Дюклер наотмашь ударил его клюшкой по колену. Россиянин с трудом покинул площадку. Напомним, Кучеров пропустил весь регулярный сезон-2020/2021 НХЛ из-за операции, проведённой на бедре в декабре 2020 года. Он вернулся к играм плей-офф Кубка Стэнли.
Российский защитник Михаил Сергачёв получил травму в конце третьего периода после жёсткого силового приёма нападающего гостей Патрика Хёрнквиста.
После четырёх матчей «Тампа-Бэй» ведёт в серии со счётом 3-1. Следующая встреча состоится 25 мая в 3:00 мск.
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