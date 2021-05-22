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«Тампа» обыграла «Флориду», Кучеров сделал ассистентский хет-трик и забросил шайбу

«Тампа» обыграла «Флориду», Кучеров сделал ассистентский хет-трик и забросил шайбу
Георгий Горностаев
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В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходил четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Хозяева одержали победу со счётом 6:2 (3:1, 2:1, 1:0). Российский нападающий Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик, забросил шайбу и получил травму в середине третьего периода.

На третьей минуте первым же броском Энтони Чирелли открыл счёт в матче, на восьмой Янни Гурд увеличил преимущество «Тампы», а на девятой Джонатан Юбердо отыграл одну шайбу «Флориды». На 17-й минуте Ондржей Палат забросил ещё одну шайбу хозяев.

Во втором периоде дубль оформил Алекс Киллорн, забив на 26-й и 26-й минутах, у «Флориды» отличился Картер Вераге.

На 45-й минуте Никита Кучеров забросил ещё одну шайбу «Тампы», играя в большинстве.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
22 мая 2021, суббота. 19:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Чирелли (Киллорн, Чернак) – 03:00' (4x4)   2:0 Гурд (Сергачёв, Кучеров) – 07:24' (5x5)   2:1 Юбердо (Хёрнквист, Беннетт) – 08:49' (5x4)   3:1 Палат (Чернак, Кучеров) – 16:45' (5x5)   4:1 Киллорн (Кучеров, Хедман) – 25:41' (5x4)   5:1 Киллорн (Стэмкос, Чирелли) – 27:15' (5x5)   5:2 Вераге (Барков, Юбердо) – 38:45' (5x4)   6:2 Кучеров (Стэмкос, Киллорн) – 44:47' (5x4)

В середине третьего периода нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму после того, как нападающий «Флориды» Энтони Дюклер наотмашь ударил его клюшкой по колену. Россиянин с трудом покинул площадку. Напомним, Кучеров пропустил весь регулярный сезон-2020/2021 НХЛ из-за операции, проведённой на бедре в декабре 2020 года. Он вернулся к играм плей-офф Кубка Стэнли.

Российский защитник Михаил Сергачёв получил травму в конце третьего периода после жёсткого силового приёма нападающего гостей Патрика Хёрнквиста.

После четырёх матчей «Тампа-Бэй» ведёт в серии со счётом 3-1. Следующая встреча состоится 25 мая в 3:00 мск.

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