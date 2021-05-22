Третьяк: вы ещё увидите Канаду – внутри они настоящие мужики и покажут хоккей

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о поражении сборной Канады от Латвии в первом матче чемпионата мира.
«Канадцы пока только адаптируются, они только приехали. Канада есть Канада, с каждой игрой они будут только лучше. Что касается Латвии, вспомните Олимпиаду в Сочи – они до последней минуты выигрывали у канадцев, которые стали чемпионами. Они только в овертайме вырвали.
Сейчас все равны: канадцы не сыграны, латыши же более сыгранная команда, была на кураже дома. А канадцы три дня сидели на карантине плюс долгий перелёт. Но вы ещё увидите Канаду, внутри они настоящие мужики и покажут хоккей», – сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная Канады сыграет в одной группе с командами Казахстана, США, Латвии, Германии, Финляндии, Норвегии и Италии. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
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