Казахстан обыграл Латвию в серии буллитов. Команды реализовали семь бросков на двоих

Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) проходит второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2021. Сборная Латвии встречалась с командой Казахстана и уступила по буллитам со счётом 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 3:4).



На 28-й минуте Лаурис Дарзиньш открыл счёт в матче, на 39-й Александр Шин сравнял счёт. На 46-й минуте Рихард Букартс снова вывел вперёд сборную Латвии, но через 12 секунд Джесси Блэкер вновь сделал счёт равным. Решающий буллит реализовал Алексей Маклюков.

В первом матче турнира латвийцы обыграли сборную Канады со счётом 2:0.



Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная Латвии сыграет в одной группе с командами Казахстана, США, Канады, Германии, Финляндии, Норвегии и Италии. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.