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Казахстан обыграл Латвию в серии буллитов. Команды реализовали семь бросков на двоих

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Казахстан обыграл Латвию в серии буллитов. Команды реализовали семь бросков на двоих
Георгий Горностаев
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Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) проходит второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2021. Сборная Латвии встречалась с командой Казахстана и уступила по буллитам со счётом 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 3:4).

На 28-й минуте Лаурис Дарзиньш открыл счёт в матче, на 39-й Александр Шин сравнял счёт. На 46-й минуте Рихард Букартс снова вывел вперёд сборную Латвии, но через 12 секунд Джесси Блэкер вновь сделал счёт равным. Решающий буллит реализовал Алексей Маклюков.

ЧМ-2021. Группа B
22 мая 2021, суббота. 20:15 МСК
Латвия
Окончен
2 : 3
Б
Казахстан
1:0 Дарзиньш (Даугавиньш) – 27:44' (5x5)   1:1 Шин (Старченко, Диц) – 38:59' (5x4)   2:1 Букартс (Цибульскис) – 45:25' (5x5)   2:2 Блэкер (Сведберг, Сагадеев) – 45:37' (5x5)   2:3 Маклюков – 65:00' (ПБ)

В первом матче турнира латвийцы обыграли сборную Канады со счётом 2:0.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная Латвии сыграет в одной группе с командами Казахстана, США, Канады, Германии, Финляндии, Норвегии и Италии. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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