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Результаты второго игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею – 2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Результаты второго игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею – 2021
Георгий Горностаев
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21 мая стартовал чемпионат мира по хоккею 2021 года в столице Латвии, Риге. Во второй игровой сыграно шесть встреч. Россияне благодаря победе над Великобританией поднялись на первую строчку в таблице группы А.

Турнирная таблица ЧМ-2021

Сборная России — Сборная Великобритании — 7:1

Сборная России одержала вторую победу на ЧМ-2021, Великобритания потерпела первое поражение. В составе победителей дубль оформил Антон Бурдасов, по разу отличились Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев. За Великобританию забил Лиам Кирк.

ЧМ-2021. Группа A
22 мая 2021, суббота. 16:15 МСК
Великобритания
Окончен
1 : 7
Россия
0:1 Бурдасов (Григоренко, Ожиганов) – 05:53' (5x4)   0:2 Григоренко (Воронков) – 07:19' (4x5)   0:3 Бурдасов (Кузьменко, Гавриков) – 09:21' (5x5)   0:4 Толчинский (Барабанов) – 10:51' (5x5)   1:4 Кирк (Дауд, Коннолли) – 18:46' (5x4)   1:5 Карнаухов (Задоров, Зуб) – 30:08' (5x5)   1:6 Кузьменко (Бурдасов, Ожиганов) – 49:59' (5x4)   1:7 Слепышев (Карнаухов) – 53:05' (5x5)

Сборная Дании — Сборная Швеции — 3:4

Для Дании эта победа стала первой над Швецией в истории чемпионатов мира. В составе победителей первый на турнире хет-трик оформил Никлас Йенсен, ещё одна шайба на счету Эмиля Кристенсена. За шведов дубль оформил Карл Клингберг, а также отличился Хенрик Тёммернес.

ЧМ-2021. Группа A
22 мая 2021, суббота. 12:15 МСК
Дания
Окончен
4 : 3
Швеция
0:1 Клингберг – 22:06' (5x5)   1:1 Йенсен (Якобсен) – 30:40' (5x5)   1:2 Тёммернес (Клингберг) – 35:09' (5x5)   2:2 Йенсен (Бёдкер) – 37:33' (4x4)   3:2 Кристенсен (Йенсен) – 38:09' (5x5)   4:2 Йенсен (Лауридсен, Бёдкер) – 48:22' (5x4)   4:3 Клингберг (Лундквист) – 50:56' (5x5)

Сборная Норвегии — Сборная Германии — 1:5

В составе немецкой сборной шайбы забросили Маттиас Плахта, Леон Гаванке, Леонард Пфёдерль, Лукас Райхель, Леан Бергман, у норвежцев единственный гол забил Матис Олимб.

ЧМ-2021. Группа B
22 мая 2021, суббота. 12:15 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 5
Германия
0:1 Плахта (Мюллер, Зайдер) – 19:44' (5x5)   0:2 Гаванке (Брандт, Нёбельс) – 23:19' (5x4)   0:3 Пфёдерль (Райхель, Нёбельс) – 26:04' (5x5)   0:4 Райхель – 30:35' (5x5)   1:4 Олимб (Хага, Лиллеберг) – 36:21' (5x5)   1:5 Бергман (Новак, Креммер) – 44:41' (5x5)

Сборная Финляндии — Сборная США — 2:1

Сборная Финляндии обыграла команду США. Шайбы в составе победителей забросили Атте Охтамаа и Ииро Пакаринен. У американцев отличился Джейсон Робертсон.

ЧМ-2021. Группа B
22 мая 2021, суббота. 16:15 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 1
США
1:0 Охтамаа (Мяэналанен, Анттила) – 26:54' (5x5)   2:0 Пакаринен (Покка, Мяяття) – 35:41' (5x5)   2:1 Робертсон (Воланин) – 38:01' (5x4)

Сборная Чехии — Сборная Швейцарии — 2:5

Швейцарцы обыграли команду Чехии. В составе сборной Швейцарии по дублю оформили Грегори Хофман и Тимо Майер, ещё одна шайба на счету Тристана Шерве. У чехов отличились Филип Хитил и Иржи Смейкал.

ЧМ-2021. Группа A
22 мая 2021, суббота. 20:15 МСК
Чехия
Окончен
2 : 5
Швейцария
1:0 Хитил (Коварж, Врана) – 14:46' (5x4)   1:1 Хофман (Амбюль, Симьон) – 17:09' (5x4)   1:2 Майер (Хишир) – 24:12' (5x4)   1:3 Шерве (Праплан, Берчи) – 38:19' (5x5)   1:4 Майер (Корви, Курашев) – 50:27' (5x4)   2:4 Смейкал (Хитил, Скленичка) – 54:59' (5x5)   2:5 Хофман (Симьон, Амбюль) – 57:08' (5x4)

Сборная Латвии — Сборная Казахстана — 2:3 (Б)
Сборная Казахстана одержала победу над латвийцами после серии буллитов. У казахстанцев забросили Александр Шин и Джесси Блэкер, а решающий буллит реализовал Алексей Маклюков. У Латвии отличились Лаурис Дарзиньш и Рихард Букартс.

ЧМ-2021. Группа B
22 мая 2021, суббота. 20:15 МСК
Латвия
Окончен
2 : 3
Б
Казахстан
1:0 Дарзиньш (Даугавиньш) – 27:44' (5x5)   1:1 Шин (Старченко, Диц) – 38:59' (5x4)   2:1 Букартс (Цибульскис) – 45:25' (5x5)   2:2 Блэкер (Сведберг, Сагадеев) – 45:37' (5x5)   2:3 Маклюков – 65:00' (ПБ)

Таким образом, сборная России одержала две победы из двух и возглавила турнирную таблицу группы А. У сборных Словакии, Дании и Швейцарии по одной победе.

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