Результаты второго игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею – 2021

21 мая стартовал чемпионат мира по хоккею 2021 года в столице Латвии, Риге. Во второй игровой сыграно шесть встреч. Россияне благодаря победе над Великобританией поднялись на первую строчку в таблице группы А.

Сборная России — Сборная Великобритании — 7:1



Сборная России одержала вторую победу на ЧМ-2021, Великобритания потерпела первое поражение. В составе победителей дубль оформил Антон Бурдасов, по разу отличились Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев. За Великобританию забил Лиам Кирк.

Сборная Дании — Сборная Швеции — 3:4



Для Дании эта победа стала первой над Швецией в истории чемпионатов мира. В составе победителей первый на турнире хет-трик оформил Никлас Йенсен, ещё одна шайба на счету Эмиля Кристенсена. За шведов дубль оформил Карл Клингберг, а также отличился Хенрик Тёммернес.

Сборная Норвегии — Сборная Германии — 1:5



В составе немецкой сборной шайбы забросили Маттиас Плахта, Леон Гаванке, Леонард Пфёдерль, Лукас Райхель, Леан Бергман, у норвежцев единственный гол забил Матис Олимб.

Сборная Финляндии — Сборная США — 2:1



Сборная Финляндии обыграла команду США. Шайбы в составе победителей забросили Атте Охтамаа и Ииро Пакаринен. У американцев отличился Джейсон Робертсон.

Сборная Чехии — Сборная Швейцарии — 2:5



Швейцарцы обыграли команду Чехии. В составе сборной Швейцарии по дублю оформили Грегори Хофман и Тимо Майер, ещё одна шайба на счету Тристана Шерве. У чехов отличились Филип Хитил и Иржи Смейкал.

Сборная Латвии — Сборная Казахстана — 2:3 (Б)



Сборная Казахстана одержала победу над латвийцами после серии буллитов. У казахстанцев забросили Александр Шин и Джесси Блэкер, а решающий буллит реализовал Алексей Маклюков. У Латвии отличились Лаурис Дарзиньш и Рихард Букартс.

Таким образом, сборная России одержала две победы из двух и возглавила турнирную таблицу группы А. У сборных Словакии, Дании и Швейцарии по одной победе.