Тренер «Тампы» — о состоянии здоровья Кучерова и Сергачёва: следующий вопрос
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер не стал комментировать состояние здоровья двух игроков клуба – нападающего Никиты Кучерова и защитника Михаила Сергачёва.
«Известно ли что-то о состоянии здоровья Кучерова и Сергачёва? Нет, следующий вопрос», — цитирует Купера журналист Дэн Розен в «твиттере».
Напомним, в конце встречи между «Тампой» и «Флоридой» (6:2) Кучеров получил травму после того, как нападающий «Флориды» Энтони Дюклер наотмашь ударил его клюшкой по колену. Россиянин с трудом покинул площадку.
Кучеров, на счету которого заброшенная шайба и три голевые передачи при показателе полезности «+2», стал первой звездой прошедшей встречи.
Счёт в серии — 3-1 в пользу «Тампы». Следующая встреча состоится 25 мая в 3:00 мск.
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