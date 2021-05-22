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Тренер «Тампы» — о состоянии здоровья Кучерова и Сергачёва: следующий вопрос

Тренер «Тампы» — о состоянии здоровья Кучерова и Сергачёва: следующий вопрос
Никита Паглазов
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер не стал комментировать состояние здоровья двух игроков клуба – нападающего Никиты Кучерова и защитника Михаила Сергачёва.

«Известно ли что-то о состоянии здоровья Кучерова и Сергачёва? Нет, следующий вопрос», — цитирует Купера журналист Дэн Розен в «твиттере».

Напомним, в конце встречи между «Тампой» и «Флоридой» (6:2) Кучеров получил травму после того, как нападающий «Флориды» Энтони Дюклер наотмашь ударил его клюшкой по колену. Россиянин с трудом покинул площадку.

Кучеров, на счету которого заброшенная шайба и три голевые передачи при показателе полезности «+2», стал первой звездой прошедшей встречи.

Счёт в серии — 3-1 в пользу «Тампы». Следующая встреча состоится 25 мая в 3:00 мск.

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