Все голы матча Латвия — Казахстан на ЧМ-2021, видеообзор встречи

Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) проходит второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2021. Сборная Латвии встречалась с командой Казахстана и уступила по буллитам со счётом 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 3:4).
На 28-й минуте Лаурис Дарзиньш открыл счёт в матче, на 39-й Александр Шин сравнял счёт. На 46-й минуте Рихард Букартс снова вывел вперёд сборную Латвии, но через 12 секунд Джесси Блэкер вновь сделал счёт равным. Решающий буллит реализовал Евгений Рымарев.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная Казахстана сыграет в одной группе с командами Латвии, США, Канады, Германии, Финляндии, Норвегии и Италии. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 22 мая 2021
-
23:50
-
23:39
-
23:08
-
22:55
-
22:53
-
22:44
-
22:43
-
22:27
-
22:10
-
21:41
-
21:02
-
20:58
-
20:30
-
20:25
-
20:05
-
19:53
-
19:49
-
19:32
-
19:29
-
19:28
-
19:23
-
19:20
-
19:20
-
19:17
-
19:16
-
19:14
-
19:02
-
18:55
-
18:55
-
18:50
-
18:47
-
18:46
-
18:42
-
18:37
-
18:33