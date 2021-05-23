Расписание третьего игрового дня чемпионата мира по хоккею 2021 года

Сегодня, 23 мая, продолжится чемпионат мира по хоккею 2021 года в Латвии (Рига).



Игровой день откроется двумя матчами в 12:15 по московскому времени. В «Олимпийском спортивном центре» встретятся команды Великобритании и Словакии. На «Арене-Рига» сойдутся сборные Норвегии и Италии.

В 16:15 пройдут матчи между командами Казахстана и Финляндии, а также Швеции и Беларуси. Игры пройдут на «Арене-Рига» и в «Олимпийском спортивном центре» соответственно.

Завершится игровой день матчем сборных Дании и Швейцарии («Олимпийский спортивный центр»), а также встречей Канады с командой США («Арена-Рига»). Стартовый свисток в этих играх прозвучит в 20:15 по московскому времени.

Напомним, чемпионат мира закончится 6 июня. Сборная России выступает в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. Действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.