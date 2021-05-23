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Расписание третьего игрового дня чемпионата мира по хоккею 2021 года

ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Расписание третьего игрового дня чемпионата мира по хоккею 2021 года
Никита Паглазов
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Сегодня, 23 мая, продолжится чемпионат мира по хоккею 2021 года в Латвии (Рига).

Игровой день откроется двумя матчами в 12:15 по московскому времени. В «Олимпийском спортивном центре» встретятся команды Великобритании и Словакии. На «Арене-Рига» сойдутся сборные Норвегии и Италии.

ЧМ-2021. Группа A
23 мая 2021, воскресенье. 12:15 МСК
Великобритания
Не начался
Словакия
ЧМ-2021. Группа B
23 мая 2021, воскресенье. 12:15 МСК
Норвегия
Не начался
Италия

В 16:15 пройдут матчи между командами Казахстана и Финляндии, а также Швеции и Беларуси. Игры пройдут на «Арене-Рига» и в «Олимпийском спортивном центре» соответственно.

ЧМ-2021. Группа B
23 мая 2021, воскресенье. 16:15 МСК
Казахстан
Не начался
Финляндия
ЧМ-2021. Группа A
23 мая 2021, воскресенье. 16:15 МСК
Швеция
Не начался
Беларусь

Завершится игровой день матчем сборных Дании и Швейцарии («Олимпийский спортивный центр»), а также встречей Канады с командой США («Арена-Рига»). Стартовый свисток в этих играх прозвучит в 20:15 по московскому времени.

ЧМ-2021. Группа A
23 мая 2021, воскресенье. 20:15 МСК
Дания
Не начался
Швейцария
ЧМ-2021. Группа B
23 мая 2021, воскресенье. 20:15 МСК
Канада
Не начался
США

Напомним, чемпионат мира закончится 6 июня. Сборная России выступает в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. Действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.

Турнирная таблица чемпионата мира 2021 года
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