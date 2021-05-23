Малкин грубо ударил Палмьери черенком клюшки. Он удалился три раза за игру
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В Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» проходит четвёртый матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз». К 49-й минуте встречи хозяева выигрывают со счётом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин грубо нарушил правила в одном из эпизодов матча. Он угодил черенком клюшки в лицо нападающему «Островитян» Кайлу Палмьери. Россиянин был удалён за этот проступок. Палмьери получил травму и некоторое время не выходил на лёд. Посмотреть видео можно здесь.
Отметим, что Малкин удалился три раза за встречу.
В настоящий момент счёт в серии между «Айлендерс» и «Пингвинз» — 1-2 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч пройдёт 25 мая в 2:00 по московскому времени.
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