«Айлендерс» одержали победу над «Пингвинз» в 4-м матче серии плей-офф Кубка Стэнли
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В Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» проходил четвёртый матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева одержали победу со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).
На 29-й минуте счёт открыл игрок «Айлендерс» Джош Бейли. На 35-й минуте преимущество «островитян» удвоил Райан Пулок. На 46-й минуте третью шайбу в ворота «Пингвинз» в ситуации «четыре на три» забросил нападающий Оливер Вальстрём. Через 24 секунды четвёртую шайбу «Нью-Йорка» забил Джордан Эберле.
Гол престижа в составе «Питтсбурга» забил на 58-й минуте нападающий Зак Астон-Риз.
НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
22 мая 2021, суббота. 22:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Бейли (Бовиллье, Нельсон) – 28:07' (5x5) 2:0 Пулок (Вальстрём, Ледди) – 34:51' (5x5) 3:0 Вальстрём – 46:04' (4x3) 4:0 Эберле (Барзал, Пажо) – 46:28' (5x4) 4:1 Астон-Риз (Дюмулен, Годро) – 57:25' (4x5)
После четырёх матчей счёт в серии между «Айлендерс» и «Пингвинз» ничейный — 2-2. Следующая встреча состоится 25 мая в 2:00 по московскому времени.
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