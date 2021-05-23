«Айлендерс» одержали победу над «Пингвинз» в 4-м матче серии плей-офф Кубка Стэнли

В Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» проходил четвёртый матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева одержали победу со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).



На 29-й минуте счёт открыл игрок «Айлендерс» Джош Бейли. На 35-й минуте преимущество «островитян» удвоил Райан Пулок. На 46-й минуте третью шайбу в ворота «Пингвинз» в ситуации «четыре на три» забросил нападающий Оливер Вальстрём. Через 24 секунды четвёртую шайбу «Нью-Йорка» забил Джордан Эберле.



Гол престижа в составе «Питтсбурга» забил на 58-й минуте нападающий Зак Астон-Риз.

После четырёх матчей счёт в серии между «Айлендерс» и «Пингвинз» ничейный — 2-2. Следующая встреча состоится 25 мая в 2:00 по московскому времени.