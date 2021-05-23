«Торонто» разгромил «Монреаль» и сравнял счёт в серии, у Михеева «+1»

Завершился второй матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей забивали Джейсон Спецца, Остон Мэттьюс, Расмус Сандин, Вильям Нюландер и Александр Керфут. Российский нападающий Илья Михеев провёл на площадке 13 минут и 36 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Единственную шайбу за «Монреаль» забросил Еспери Котканиеми.

Таким образом, счёт в серии стал 1:1. Напомним, в Северном дивизионе «Торонто» занял первое место, а «Канадиенс» – четвёртое. Следующий матч между этими командами пройдёт 25 мая, начало 2:00 мск.