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«Торонто» разгромил «Монреаль» и сравнял счёт в серии, у Михеева «+1»

«Торонто» разгромил «Монреаль» и сравнял счёт в серии, у Михеева «+1»
Максим Лесовой
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Завершился второй матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей забивали Джейсон Спецца, Остон Мэттьюс, Расмус Сандин, Вильям Нюландер и Александр Керфут. Российский нападающий Илья Михеев провёл на площадке 13 минут и 36 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Единственную шайбу за «Монреаль» забросил Еспери Котканиеми.

Таким образом, счёт в серии стал 1:1. Напомним, в Северном дивизионе «Торонто» занял первое место, а «Канадиенс» – четвёртое. Следующий матч между этими командами пройдёт 25 мая, начало 2:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч
23 мая 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Котканиеми (Армиа, Тоффоли) – 07:57' (5x5)   1:1 Спецца (Богосян) – 12:25' (5x5)   2:1 Мэттьюс (Холл, Марнер) – 25:15' (5x5)   3:1 Сандин (Марнер, Мэттьюс) – 33:20' (5x4)   4:1 Нюландер (Мэттьюс, Райлли) – 48:50' (5x4)   5:1 Керфут (Нюландер) – 58:37' (en)
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