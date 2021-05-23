«Миннесота» всухую крупно уступила «Вегасу» и стала близка к вылету из Кубка Стэнли

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Миннесотой Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась уверенной победой «рыцарей» со счётом 4:0, которая позволила им увеличить отрыв в серии — 3-1.

В составе «Вегаса» забрасывали Алекс Так и Марк Стоун, а Николя Руа отметился дублем.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл на льду 20 минут 4 секунды и не сумел отличиться результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «0».

36-летний канадский голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри отразил все 35 бросков по воротам и записал на свой счёт 16-й шат-аут за карьеру в Кубке Стэнли. Его визави из «Миннесоты» Кэм Тальбо отразил 14 бросков из 17.