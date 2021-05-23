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«Миннесота» всухую крупно уступила «Вегасу» и стала близка к вылету из Кубка Стэнли

«Миннесота» всухую крупно уступила «Вегасу» и стала близка к вылету из Кубка Стэнли
Вячеслав Моренко
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Миннесотой Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась уверенной победой «рыцарей» со счётом 4:0, которая позволила им увеличить отрыв в серии — 3-1.

В составе «Вегаса» забрасывали Алекс Так и Марк Стоун, а Николя Руа отметился дублем.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл на льду 20 минут 4 секунды и не сумел отличиться результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «0».

36-летний канадский голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри отразил все 35 бросков по воротам и записал на свой счёт 16-й шат-аут за карьеру в Кубке Стэнли. Его визави из «Миннесоты» Кэм Тальбо отразил 14 бросков из 17.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
23 мая 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
0 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Руа (Колесар) – 10:37' (5x5)   0:2 Так (Стивенсон, Уайтклауд) – 29:08' (5x5)   0:3 Стоун – 33:41' (4x5)   0:4 Руа (Янмарк, Колесар) – 58:32' (en)
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