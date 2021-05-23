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Таварес не считает Перри виновным в нанесении травмы в матче «Торонто» — «Монреаль»

Таварес не считает Перри виновным в нанесении травмы в матче «Торонто» — «Монреаль»
Вячеслав Моренко
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36-летний канадский хоккеист «Монреаль Канадиенс» Кори Перри с помощью текстовых сообщений связался с капитаном «Торонто Мэйпл Лифс» Джоном Таваресом после инцидента, произошедшего в первом матче серии Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент NHL Network Рено Лавуа в «Твиттере».

Как отмечает источник, сам Таварес не считает Перри виновным в случившемся столкновении.

Напомним, матч «Торонто» и «Монреаля» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли на некоторое время был прерван из-за травмы форварда «листьев» Джона Тавареса. Он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках. Он был сразу же госпитализирован и провёл ночь под наблюдением врачей, а затем отпущен домой.

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