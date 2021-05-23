Таварес не считает Перри виновным в нанесении травмы в матче «Торонто» — «Монреаль»

36-летний канадский хоккеист «Монреаль Канадиенс» Кори Перри с помощью текстовых сообщений связался с капитаном «Торонто Мэйпл Лифс» Джоном Таваресом после инцидента, произошедшего в первом матче серии Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент NHL Network Рено Лавуа в «Твиттере».
Как отмечает источник, сам Таварес не считает Перри виновным в случившемся столкновении.
Напомним, матч «Торонто» и «Монреаля» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли на некоторое время был прерван из-за травмы форварда «листьев» Джона Тавареса. Он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках. Он был сразу же госпитализирован и провёл ночь под наблюдением врачей, а затем отпущен домой.
- 23 мая 2021
-
07:45
-
07:38
-
06:30
-
05:40
-
04:50
-
04:16
-
01:51
-
00:50
-
00:27
- 22 мая 2021
-
23:50
-
23:39
-
23:30
-
23:21
-
23:08
-
22:55
-
22:53
-
22:44
-
22:43
-
22:34
-
22:31
-
22:27
-
22:18
-
22:10
-
22:07
-
21:55
-
21:41
-
21:02
-
21:00
-
20:58
-
20:36
-
20:30
-
20:25
-
20:23
-
20:14
-
20:13