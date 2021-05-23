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Главный тренер «Флориды» прокомментировал травму Кучерова

Главный тренер «Флориды» прокомментировал травму Кучерова
Георгий Горностаев
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневиль ответил на вопрос о нанесении травмы нападающим Энтони Дюклером форварду «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову.

«Для меня это не так уж и сильно. Надеюсь, с ним всё в порядке», — цитирует Кенневиля журналист Дан Розен в «Твиттере».

В середине третьего периода нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму после того, как нападающий «Флориды» Энтони Дюклер наотмашь ударил его клюшкой по колену. Россиянин с трудом покинул площадку. Напомним, Кучеров пропустил весь регулярный сезон-2020/2021 НХЛ из-за операции, проведённой на бедре в декабре 2020 года. Он вернулся к играм плей-офф Кубка Стэнли.

Напомним, в четвёртом матче серии «Тампа» одержала победу, а Кучеров оформил ассистентский хет-трик и забросил шайбу.

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