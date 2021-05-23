Хедман: судя по реакции скамейки запасных, нарушение Дюклера — не самая чистая игра

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением о травме форварда Никиты Кучерова после удара нападающего «Флориды Пантерз» Энтони Дюклера.



«Судя по реакции со скамейки запасных, это не самая чистая игра. Но это вне моей досягаемости, мы ничего не можем с этим поделать. Если игра Дюклера была грязной, мы знаем, что есть люди, которые смотрят на это», — цитирует Хедмана журналист Джо Смит в «Твиттере».

В середине третьего периода нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму после того, как нападающий «Флориды» Энтони Дюклер наотмашь ударил его клюшкой по колену. Россиянин с трудом покинул площадку. Напомним, Кучеров пропустил весь регулярный сезон-2020/2021 НХЛ из-за операции, проведённой на бедре в декабре 2020 года. Он вернулся к играм плей-офф Кубка Стэнли.



Напомним, в четвёртом матче серии «Тампа» одержала победу со счётом 6:2, а Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик и забросил одну шайбу.