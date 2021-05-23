Киллорн – о травмах: нужно держать звёзд на скамейке в третьих периодах с «Флоридой»

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн ответил на вопрос, как бороться с игроками «Флориды Пантерз», которые в третьем периоде травмируют игроков «Тампы».



«Как бороться с игроками «Пантерз», которые травмируют хоккеистов в третьем периоде? Я думаю, нужно держать своих звёзд на скамейке запасных», – цитирует Киллорна Джо Смит в «Твиттере».

В середине третьего периода нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму после того, как нападающий «Флориды» Энтони Дюклер наотмашь ударил его клюшкой по колену. Россиянин с трудом покинул площадку. Напомним, Кучеров пропустил весь регулярный сезон-2020/2021 НХЛ из-за операции, проведённой на бедре в декабре 2020 года. Он вернулся к играм плей-офф Кубка Стэнли.



Российский защитник Михаил Сергачёв получил травму в конце третьего периода после жёсткого силового приёма нападающего гостей Патрика Хёрнквиста.



Напомним, что в четвёртом матче серии «Тампа» одержала победу со счётом 6:2, а Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик и забросил одну шайбу.