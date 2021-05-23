Кравчук: Если Овечкин прилетит на ЧМ — это большой бонус для сборной России

Экс-главный тренер юниорской сборной России, двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал возможный вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли и поделился мнением об участии Александра Овечкина на чемпионате мира.
«Вашингтон» весной немного лихорадило — у Овечкина была травма, Кузнецова и Самсонова где-то дополнительно подкосила пандемия. С этой точки зрения «Бостон» подошел к плей-офф более подготовленным и сбалансированным.
Ждать ли Овечкина в сборной? Эта тема популярная, всеми обсуждаемая, но, на мой взгляд, рискованная. Овечкин мощно проводит плей-офф — забивает, применяет силовые приёмы, ведёт за собой. При этом в серию с «Бостоном» он вошёл после травмы, и у «Вашингтона» есть все возможности заблокировать его участие в чемпионате мира. Тем более что Александру этим летом подписывать новый контракт.
Если Овечкин всё же прилетит в Ригу — это большой бонус для сборной России. Но, на мой взгляд, в нынешних условиях, когда ещё придётся посидеть в Европе на карантине, такой сценарий не очень вероятен. В конце концов, Александр ещё может перевернуть серию с «Бостоном». Так что, скорее всего, будем болеть в Латвии за нашу молодёжь», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.
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