The Athletic: травма Кучерова оказалась несерьёзной

Травма форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, полученная в середине третьего периода четвёртого матча с «Флоридой Пантерз», оказалась несерьёзной, сообщает The Athletic.

Напомним, в середине третьего периода нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму после того, как нападающий «Флориды» Энтони Дюклер наотмашь ударил его клюшкой по колену. Россиянин с трудом покинул площадку. Отметим, Кучеров пропустил весь регулярный сезон-2020/2021 НХЛ из-за операции, проведённой на бедре в декабре 2020 года. Он вернулся к играм плей-офф Кубка Стэнли.



В четвёртом матче серии «Тампа» одержала победу со счётом 6:2, а Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик и забросил одну шайбу. Следующий матч состоится 25 мая.