Кто из фаворитов чемпионата мира — 2021 не выйдет из группы?

С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходит чемпионат мира по хоккею — 2021. «Чемпионат» предлагает всем принять участие в вопросе «Кто из фаворитов чемпионата мира — 2021 не выйдет из группы?»

Напомним, сборная Канады в первом матче на турнире уступила хозяевам — латвийцам — со счётом 0:2, сборная США проиграла команде Финляндии, Швеция — Дании, а Чехия потерпела два поражения в стартовых матчах чемпионата мира — проиграла России и Швейцарии.



3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.



Напомним, действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.