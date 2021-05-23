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Кто из фаворитов чемпионата мира — 2021 не выйдет из группы?

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кто из фаворитов чемпионата мира — 2021 не выйдет из группы?
Георгий Горностаев
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С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходит чемпионат мира по хоккею — 2021. «Чемпионат» предлагает всем принять участие в вопросе «Кто из фаворитов чемпионата мира — 2021 не выйдет из группы?»

Напомним, сборная Канады в первом матче на турнире уступила хозяевам — латвийцам — со счётом 0:2, сборная США проиграла команде Финляндии, Швеция — Дании, а Чехия потерпела два поражения в стартовых матчах чемпионата мира — проиграла России и Швейцарии.

3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

Напомним, действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.

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