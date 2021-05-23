Тротц: Кросби — выдающийся хоккеист. Закрыть его не получится

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением об игре форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Это выдающийся хоккеист. Закрыть его не получится, можно ограничить количество создаваемых им моментов. Он обязательно что-нибудь придумает, всегда сделает что-то полезное. Мы неплохо сработали, но лишь несколько человек могут играть на его уровне в хоккее», — цитирует специалиста официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, после четырёх матчей в серии «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург» ничья — 2-2. Следующая встреча состоится 25 мая в 2:00 мск.

«Питтсбург» вышел в плей-офф с первого места в таблице Восточного дивизиона, обойдя «Вашингтон Кэпиталз» по дополнительным показателям, «Айлендерс» завершил регулярку на четвёртой строчке.