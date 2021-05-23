Барков — о поражении от «Тампы»: нужно вернуться домой и забыть, что случилось

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков поделился мнением об игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая завершилась победой «Тампы» со счётом 6:2.

«Надо просто вернуться домой и забыть о том, что случилось. Мы хорошо играли в чужой зоне, но они смогли забить несколько голов. Это неприемлемо. Надо понять, как не допускать подобного. Нужно отправиться домой и достойно сыграть перед своими болельщиками», — цитирует Баркова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в четвёртом матче серии «Тампа» разгромила «Флориду» со счётом 6:2. На счету россиянина Никиты Кучерова ассистентский хет-трик и одна заброшенная шайба. В середине третьего периода форвард получил травму после удара Энтони Дюклера.

Следующая встреча команд состоится во Флориде 25 мая в 3:00 мск.