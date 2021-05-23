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Норвежский защитник Лиллеберг дисквалифицирован на одну игру ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Норвежский защитник Лиллеберг дисквалифицирован на одну игру ЧМ-2021
Георгий Горностаев
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) вынесла решение о дисквалификации на один матч защитнику сборной Норвегии Эмилю Лиллебергу за нарушение — удар соперника в голову. Нарушение произошло во втором периоде матча с командой Германии на 23-й минуте.

Напомним, в первом матче турнира сборная Норвегии уступила Германии со счётом 1:5, а единственную шайбу в составе норвежцев забросил как раз Лиллеберг.

Матч Норвегии с Италией, который проходит в эти минуты, Лиллеберг пропускает из-за дисквалификации.

Чемпионат мира проходит в Латвии с 21 мая по 6 июня. Сборные Норвегии и Германии играют в одной группе с командами Латвии, Финляндии, Казахстана, Италии, США и Канады. После двух игровых дней немцы лидируют в группе B.

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