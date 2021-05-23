«Амур» подписал контракт с форвардом «Спарты» Томашеком
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Нападающий «Спарты» Давид Томашек продолжит карьеру в хабаровском «Амуре», сообщает официальный сайт «Спарты».
В прошедшем сезоне чешской Экстралиги форвард провёл 50 матчей в регулярном чемпионате и набрал 47 очков: забросил 19 шайб и отдал 28 результативных передач. В плей-офф у нападающего пять очков (4+1) в 11 встречах.
За сборную Чехии Томашек выступал с 2015 по 2021 год. Последняя игра Томашека за сборную — 12 мая 2021 года в рамках Чешских хоккейных игр. Форвард помог чехам обыграть команду Финляндии со счётом 2:1.
В итоговую заявку сборной Чехии на чемпионат мира Томашек не попал.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Амур» занял 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 55 очков, и не вышел в плей-офф.
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