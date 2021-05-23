Умер Николай Заварухин-старший, ему было 77 лет
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В ночь с 22 на 23 мая в возрасте 77 лет ушёл из жизни хоккеист и тренер Николай Михайлович Заварухин. Будучи игроком, Николай Заварухин выступал за челябинский «Трактор», «Звезду» Чебаркуль и «Салават Юлаев». В качестве тренера специалист работал в уфимском «Авангарде», «Салавате Юлаеве» и СДЮШОР «Салават Юлаев», сообщает официальный сайт «Салавата».
«О точной дате и месте церемонии прощания с Николаем Заварухиным-старшим будет сообщено дополнительно», — написала пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте.
Его сын, Николай Заварухин-младший, продолжил дело отца — сначала был профессиональным хоккеистом, затем стал тренером. В настоящий момент Заварухин-младший является ассистентом главного тренера «Автомобилиста».
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