Умер Николай Заварухин-старший, ему было 77 лет

В ночь с 22 на 23 мая в возрасте 77 лет ушёл из жизни хоккеист и тренер Николай Михайлович Заварухин. Будучи игроком, Николай Заварухин выступал за челябинский «Трактор», «Звезду» Чебаркуль и «Салават Юлаев». В качестве тренера специалист работал в уфимском «Авангарде», «Салавате Юлаеве» и СДЮШОР «Салават Юлаев», сообщает официальный сайт «Салавата».



«О точной дате и месте церемонии прощания с Николаем Заварухиным-старшим будет сообщено дополнительно», — написала пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте.

Его сын, Николай Заварухин-младший, продолжил дело отца — сначала был профессиональным хоккеистом, затем стал тренером. В настоящий момент Заварухин-младший является ассистентом главного тренера «Автомобилиста».