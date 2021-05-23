Норвегия обыграла Италию на чемпионате мира, Треттенес оформил хет-трик
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Сегодня, 23 мая, на «Арене-Рига» встречались сборные Норвегии и Италии. Норвежцы одержали победу со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).
На 11-й минуте Матиас Треттенес открыл счёт в матче, на 26-й Матс Россели Ольсен увеличил преимущество норвежцев, а на 37-й и 41-й Треттенес забросил еще две шайбы, оформив хет-трик. В составе итальянцев отличился Даниэль Франк на 52-й минуте.
Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборные Норвегии и Италии играют в одной группе с командами Германии, Латвии, Финляндии, Казахстана, США и Канады. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
ЧМ-2021. Группа B
23 мая 2021, воскресенье. 12:15 МСК
Норвегия
Окончен
4 : 1
Италия
1:0 Треттенес (Ольден, Лесунн) – 10:04' (5x5) 2:0 Россели Ольсен (Олимб, Эспеланн) – 25:12' (5x4) 3:0 Треттенес (Ольден, Линдстрём) – 36:01' (5x4) 4:0 Треттенес (Лесунн, Линдстрём) – 40:59' (5x5) 4:1 Франк (Андергассен, Маркетти) – 51:55' (5x5)
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