Норвегия обыграла Италию на чемпионате мира, Треттенес оформил хет-трик

Сегодня, 23 мая, на «Арене-Рига» встречались сборные Норвегии и Италии. Норвежцы одержали победу со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).



На 11-й минуте Матиас Треттенес открыл счёт в матче, на 26-й Матс Россели Ольсен увеличил преимущество норвежцев, а на 37-й и 41-й Треттенес забросил еще две шайбы, оформив хет-трик. В составе итальянцев отличился Даниэль Франк на 52-й минуте.



Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборные Норвегии и Италии играют в одной группе с командами Германии, Латвии, Финляндии, Казахстана, США и Канады. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.