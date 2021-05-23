Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Словакия одержала победу над Великобританией на чемпионате мира в Латвии

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Словакия одержала победу над Великобританией на чемпионате мира в Латвии
Георгий Горностаев
Комментарии

Сегодня, 23 мая, на арене «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) встречались сборные Великобритании и Словакии. Словаки одержали победу со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

На 25-й секунде Роберт Лантоши отобрал шайбу за лицевой линией соперника и отдал передачу на Марека Гривика, который открыл счёт в матче, забив самый быстрый гол на ЧМ-2021. На 23-й минуте Лиам Кирк сравнял счёт, а на 25-й Роберт Лантоши снова вывел словаков вперёд.

Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборные Великобритании и Словакии играют в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, России, Дании и Беларуси. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

ЧМ-2021. Группа A
23 мая 2021, воскресенье. 12:15 МСК
Великобритания
Окончен
1 : 2
Словакия
0:1 Гривик (Лантоши) – 00:25' (5x5)   1:1 Кирк (Перлини, Ричардсон) – 22:03' (5x5)   1:2 Лантоши (Цегларик) – 24:42' (5x5)
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021