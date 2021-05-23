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Да Коста попрощался с «Ак Барсом» после перехода в «Автомобилист»

Да Коста попрощался с «Ак Барсом» после перехода в «Автомобилист»
Георгий Горностаев
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Нападающий Стефан Да Коста, перешедший из казанского «Ак Барса» в екатеринбургский «Автомобилист», попрощался с Казанью, сообщает официальный «твиттер» «Ак Барса».

«Хочу поблагодарить моих партнёров и всех фанатов за потрясающий сезон! Атмосфера на арене была шикарной. К сожалению, мы не добрались до конечной цели, но я всегда буду помнить, как здорово было в этом прекрасном городе. Спасибо ещё раз, Казань!» – цитирует Да Косту «твиттер» «Ак Барса».

В сезоне-2020/2021 в 52 матчах регулярного сезона Стефан набрал 57 очков (27+30) и вошёл в пятёрку лучших бомбардиров сезона. В плей-офф провёл 10 встреч, в которых набрал 4 (1+3) очка.

Напомним, 21 мая стало известно, что хоккеист вернулся в «Автомобилист».

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