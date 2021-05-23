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Шейн Принс пропустит матч со Швецией из-за травмы

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Шейн Принс пропустит матч со Швецией из-за травмы
Георгий Горностаев
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Как стало известно «Чемпионату», форвард сборной Беларуси Шейн Принс пропустит матч с командой Швеции из-за травмы.

В первом матче турнира сборная Беларуси уступила команде Словакии со счётом 2:5.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная Беларуси сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, России и Великобритании. 3 июня в столице Латвии состоятся четвертьфинальные матчи, 5 июня — полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Принс провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 49 очков (25+24). В плей-офф у форварда 6 (1+5) очков в пяти встречах.

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