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А. Кемпе: если мы сыграем в хоккей, о котором говорили в раздевалке, то победим всех

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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А. Кемпе: если мы сыграем в хоккей, о котором говорили в раздевалке, то победим всех
Егор Литавор
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Нападающий сборной Швеции Адриан Кемпе поделился ожиданиями от игры с командой Беларуси.

«После вчерашнего матча мы были разочарованы, но постарались всё это оставить позади. Сегодня новый матч, и это возможность перезагрузки. Мы хотим вернуть свою игру и должны наладить «химию» в звеньях. Думаю, это самое важное, что нам нужно улучшить сегодня. У Беларуси хорошая команда, в которой очень много игроков из КХЛ. Если мы выйдем и сыграем в тот хоккей, о котором говорили в раздевалке, то сможем победить всех», — цитирует Кемпе портал SVT Sport.

Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная Швеции сыграет в одной группе с командами Беларуси, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, России и Великобритании. 3 июня в столице Латвии состоятся четвертьфинальные матчи, 5 июня — полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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