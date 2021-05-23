А. Кемпе: если мы сыграем в хоккей, о котором говорили в раздевалке, то победим всех

Нападающий сборной Швеции Адриан Кемпе поделился ожиданиями от игры с командой Беларуси.
«После вчерашнего матча мы были разочарованы, но постарались всё это оставить позади. Сегодня новый матч, и это возможность перезагрузки. Мы хотим вернуть свою игру и должны наладить «химию» в звеньях. Думаю, это самое важное, что нам нужно улучшить сегодня. У Беларуси хорошая команда, в которой очень много игроков из КХЛ. Если мы выйдем и сыграем в тот хоккей, о котором говорили в раздевалке, то сможем победить всех», — цитирует Кемпе портал SVT Sport.
Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная Швеции сыграет в одной группе с командами Беларуси, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, России и Великобритании. 3 июня в столице Латвии состоятся четвертьфинальные матчи, 5 июня — полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
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