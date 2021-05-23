Новиков объяснил, почему сомневается в целесообразности приезда Овечкина на ЧМ-2021

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал информацию о возможном приезде на чемпионат мира в Риге (Латвия) форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Столичный клуб находится на гране вылета из плей-офф Кубка Стэнли.
«Ситуация настолько сложная, что крайне трудно её предугадать. В НХЛ выдался тяжелейший сезон, очень нервный. Даже по реакции Овечкина в недавнем матче заметно. Это же не просто так. Плюс у него открыт вопрос с контрактом.
Всё зависит от самого Овечкина: если он захочет, то почему нет? Но очень много мешающих факторов. Если бы он прилетел в Ригу и сразу мог играть – это одно. Но ему ещё предстоит находиться в пузыре какое-то время. Плюс у Саши была небольшая травма. И вопрос контракта не менее важен. Сама ситуация играет против него.
Но Овечкина все ждут, тут даже вопросов нет. Но всё зависит от его общего настроения, надо относиться с пониманием. Если он не приедет, то никаких претензий ему предъявлять нельзя, как и любому другому игроку НХЛ. Там тяжелейший чемпионат, а в этом сезоне особенно, все измученные», — цитирует Новикова Sport24.
- 23 мая 2021
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