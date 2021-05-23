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Ротенберг высказался о сенсационных результатах матчей ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ротенберг высказался о сенсационных результатах матчей ЧМ-2021
Антон Мозговой
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Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о сенсационных результатах на старте чемпионата мира. На турнире, проходящем в Риге (Латвия), произошло уже несколько сенсаций. Так, Латвия обыграла Канаду (2:0), Дания нанесла поражение Швеции (4:3), а Швейцария — Чехии (5:2).

«Надо констатировать факт, что в современном хоккее уравнялись многие страны. Ведётся большая работа по развитию хоккея в Дании, Швейцарии, многих других странах, и это очень хорошо в целом для этого вида спорта. Честно, меня вообще не удивили эти результаты, это то, к чему идёт современный хоккей. Конкуренция – всегда двигатель прогресса, и в этой ситуации мы должны становиться всё лучше и лучше.

В этом плане ФХР делает многое для развития хоккея, также мы общаемся с зарубежными партнёрами, видим, как там всё развивается. Мы наблюдаем за нашими соперниками, и, честно говоря, такие результаты нас никоим образом не удивляют. Это хоккей, всегда побеждает сильнейший», – цитирует Ротенберга «РИА Новости».

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