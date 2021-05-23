Защитник сборной Беларуси, которого увезли на носилках, показал большой палец

Защитник сборной Беларуси Евгений Лисовец, получивший тяжёлую травму в матче группового этапа чемпионата мира со сборной Швеции, показал, что с ним всё в порядке. Когда хоккеиста уносили на носилках со льда, он показал большой палец.
Фото: Федерация хоккея Беларуси
Уже на 10-й минуте Лисовец получил тяжёлую травму. После неудачного столкновения с бортом Лисовец упал на лёд и не смог самостоятельно подняться. На льду оказались врачи, потребовались носилки. Пострадавшего унесли с площадки на носилках. В общей сложности пауза затянулась примерно на семь минут. Травму он получил в результате неудачного силового приёма. Лисовец врезался в бортик, не попав в соперника.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Швеция — Беларусь.
Обе команды неудачно начали турнир. Швеция в стартовом матче уступила Дании со счётом 3:4, а сборная Беларуси проиграла Словакии (2:5).
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