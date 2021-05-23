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Фетисов призвал не осуждать Овечкина, если он не приедет в сборную

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фетисов призвал не осуждать Овечкина, если он не приедет в сборную
Антон Мозговой
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о возможном приезде в сборную России на чемпионат мира капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. «Вашингтон» находится на грани вылета из плей-офф Кубка Стэнли.

«Ещё есть у «Вашингтона» шанс вытащить серию, не надо его хоронить раньше времени. Приезд Овечкина, безусловно, усилил бы сборную, но всё будет зависеть от состояния здоровья. В НХЛ был непростой сезон. Если не получится приехать, то судить его нельзя. Как игрок считает, так и нужно поступать. Репутация Овечкина совершенно понятна: при первом же случае он приезжал и играл за сборную. На этот раз много нюансов, надо отнестись с уважением к любому выбору», — цитирует Фетисова Sport24.

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