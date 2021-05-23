Фетисов призвал не осуждать Овечкина, если он не приедет в сборную
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о возможном приезде в сборную России на чемпионат мира капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. «Вашингтон» находится на грани вылета из плей-офф Кубка Стэнли.
«Ещё есть у «Вашингтона» шанс вытащить серию, не надо его хоронить раньше времени. Приезд Овечкина, безусловно, усилил бы сборную, но всё будет зависеть от состояния здоровья. В НХЛ был непростой сезон. Если не получится приехать, то судить его нельзя. Как игрок считает, так и нужно поступать. Репутация Овечкина совершенно понятна: при первом же случае он приезжал и играл за сборную. На этот раз много нюансов, надо отнестись с уважением к любому выбору», — цитирует Фетисова Sport24.
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