Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем со Словакией
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Сборная России провела очередную тренировку. Занятие проходило перед матчем чемпионата мира со сборной Словакии. Россияне занимались в зале в «Олимпийском центре» и на льду «Даугава Арены», сообщает пресс-служба Федерация хоккея России.
Тренировка прошла в следующих сочетаниях:
Группа 1:
Вратари: Самонов, Бочаров.
Белые: Зуб – Задоров, Барабанов – Шалунов – Воронков.
Синие: Гавриков – Проворов, Слепышев – Карнаухов – Толчинский.
Красные: Ожиганов – Рафиков, Кузьменко – Морозов – Бурдасов.
Чёрные: Дронов – Марченко, Швец-Роговой – Каменев – Тимкин.
Группа 2:
Вратари: Бочаров – Федотов,
Галимов, Сафонов.
Михаил Григоренко и Константин Окулов не тренировались. Они восстанавливаются после полученных травм.
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