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Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем со Словакией

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем со Словакией
Антон Мозговой
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Сборная России провела очередную тренировку. Занятие проходило перед матчем чемпионата мира со сборной Словакии. Россияне занимались в зале в «Олимпийском центре» и на льду «Даугава Арены», сообщает пресс-служба Федерация хоккея России.

Тренировка прошла в следующих сочетаниях:

Группа 1:

Вратари: Самонов, Бочаров.
Белые: Зуб – Задоров, Барабанов – Шалунов – Воронков.
Синие: Гавриков – Проворов, Слепышев – Карнаухов – Толчинский.
Красные: Ожиганов – Рафиков, Кузьменко – Морозов – Бурдасов.
Чёрные: Дронов – Марченко, Швец-Роговой – Каменев – Тимкин.

Группа 2:

Вратари: Бочаров – Федотов,
Галимов, Сафонов.

Михаил Григоренко и Константин Окулов не тренировались. Они восстанавливаются после полученных травм.

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