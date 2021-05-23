Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем со Словакией

Сборная России провела очередную тренировку. Занятие проходило перед матчем чемпионата мира со сборной Словакии. Россияне занимались в зале в «Олимпийском центре» и на льду «Даугава Арены», сообщает пресс-служба Федерация хоккея России.

Тренировка прошла в следующих сочетаниях:

Группа 1:

Вратари: Самонов, Бочаров.

Белые: Зуб – Задоров, Барабанов – Шалунов – Воронков.

Синие: Гавриков – Проворов, Слепышев – Карнаухов – Толчинский.

Красные: Ожиганов – Рафиков, Кузьменко – Морозов – Бурдасов.

Чёрные: Дронов – Марченко, Швец-Роговой – Каменев – Тимкин.



Группа 2:

Вратари: Бочаров – Федотов,

Галимов, Сафонов.

Михаил Григоренко и Константин Окулов не тренировались. Они восстанавливаются после полученных травм.