Шведский игрок: Свенссон пригласил на танец жену Фетисова, а мне сломали рёбра и нос

Бывший шведский хоккеист Петер Линдмарк рассказал, как в конце 80-х годов у него произошла стычка с советскими игроками в ресторане. По словам Линдмарка, в одном из ресторанов в Москве во время турнира на приз газеты «Известия» произошёл серьёзный конфликт.

«По-моему, всё началось с того, что Магнус Свенссон пригласил жену Вячеслава Фетисова на танец. А потом начался полный хаос. Мне сломали пару рёбер и нос, но я это пережил. У меня был печальный вид, я выглядел жутко. Когда журналисты спрашивали, что случилось, я говорил, что мне попало шайбой на тренировке», — цитирует Линдмарка Expressen.

По словам Линдмарка, в те годы советские хоккеисты зачастую не могли толком видеться со своими семьями, общаясь с ними «через забор» после тренировок.