Беларусь лишь во второй раз в истории обыграла Швецию

Сборная Беларуси во второй раз в истории обыграла Швецию на крупных турнирах. Белорусы на групповом этапе чемпионата мира в Латвии одержали победу в матче со Швецией. Встреча закончилась со счётом 1:0.

Предыдущий успех белорусов в матчах со скандинавами датируется 2002 годом. Тогда они сенсационно прошли шведов в четвертьфинале Олимпийских игр, победив со счётом 4:3.

Что касается матча чемпионата мира, то единственную шайбу в этой встрече забросил в начале третьего периода Герман Нестеров, которому ассистировали Михаил Стефанович и Станислав Лопачук.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Швеция — Беларусь.

Для сборной Швеции это поражение стало уже вторым на турнире. Ранее шведы уступили датчанам со счётом 3:4. Беларусь также начала турнир с поражения. В стартовом матче белорусы уступили словакам со счётом 2:5.