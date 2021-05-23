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Беларусь лишь во второй раз в истории обыграла Швецию

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Беларусь лишь во второй раз в истории обыграла Швецию
Антон Мозговой
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Сборная Беларуси во второй раз в истории обыграла Швецию на крупных турнирах. Белорусы на групповом этапе чемпионата мира в Латвии одержали победу в матче со Швецией. Встреча закончилась со счётом 1:0.

Предыдущий успех белорусов в матчах со скандинавами датируется 2002 годом. Тогда они сенсационно прошли шведов в четвертьфинале Олимпийских игр, победив со счётом 4:3.

Что касается матча чемпионата мира, то единственную шайбу в этой встрече забросил в начале третьего периода Герман Нестеров, которому ассистировали Михаил Стефанович и Станислав Лопачук.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Швеция — Беларусь.

Для сборной Швеции это поражение стало уже вторым на турнире. Ранее шведы уступили датчанам со счётом 3:4. Беларусь также начала турнир с поражения. В стартовом матче белорусы уступили словакам со счётом 2:5.

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