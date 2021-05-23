Нестеров: гол в ворота сборной Швеции — самый важный в моей карьере

Форвард сборной Беларуси Герман Нестеров подвёл итог матча группового этапа чемпионата мира со сборной Швеции. Встреча закончилась победой белорусов со счётом 1:0, Нестеров стал автором единственного гола.

«Мой гол? Вышли на третий период сыграть строго, хорошо зацепились в зоне и Стефанович отдал пас на пустые ворота. Этот гол самый важный в моей карьере. На сегодняшний день.

Я забрал шайбу себе. От возраста не зависит. Первая шайба за сборную, победная. Я заберу и отдам сыну.

Разыграть среди болельщиков? Не, отдам сыну. Может, следующую разыграем среди болельщиков.

По моему звену изменений не было, мы играли как и в предыдущей игре: попроще выйти из зоны, закрепиться в чужой, побольше бросать. В других звеньях играют большие мастера.

Победа, конечна, важна, она окрыляет, вдохновляет на следующие игры. Сегодня был один коллектив, выстояли, бились до конца. Добились положительного результата.

День отдыха у нашей команды перед матчем? Тренеры не обращали внимания на это. Надо было сыграть строго, начать играть с полной отдачей. Всё получилось, выстояли.



Мы смотрим на свою игру, готовимся от матча к матчу. Другие сенсации воспринимаются нейтрально. Важно, чтобы мы играли и побеждали, приносили результат для всей страны», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.