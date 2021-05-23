Захаров: чего обманывать людей, у Беларуси слабый чемпионат

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением об игре своей команды в матче чемпионата мира со сборной Швеции. Встреча закончилась победой белорусов со счётом 1:0.
«Игра Тейлора? Тут не о чем говорить. Он сыграл на ноль. Он доказал, что зря его на лавке морозили. Если бы он ещё больше играл в минском «Динамо», было бы ещё лучше. Мы не тех тренируем в минском «Динамо».
Сегодня забивали парни из чемпионата Беларуси? Ну, он не сильный (чемпионат – Прим. «Чемпионата»). Конечно он слабый. Один гол сделали, будем говорить, что у нас сильный чемпионат? У нас слабый чемпионат, чего обманывать людей. По моему мнению, Нестеров, Лопачук и Стефанович должны играть в КХЛ, тогда забили бы две.
Доволен ли Протасом? Принс в больнице, не знаем состояния. Протас сыграл здорово. У него долго не было практики. Не зря его выбрали на драфте. Он нам очень помог. Мы всегда хотели его видеть в составе сборной, но если бы он приехал пораньше… Он гражданин Беларуси – должен сам приезжать. Сегодня он показал, что играет за нашу страну», — передаёт слова Захарова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
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