Ракелль — о двух сенсационных поражениях Швеции: теперь победа или смерть

Форвард сборной Швеции Рикард Ракелль прокомментировал второе поражение своей команды на чемпионате мира. Шведы уступили сборной Беларуси со счётом 0:1. Ранее они также проиграли датчанам (3:4).
«Первые две встречи получились достаточно равными. При этом у нас были хорошие шансы на положительный результат. Особенно сегодня. Мы много контролировали шайбу и создали немало хороших моментов. К сожалению, не получалось в завершении атак. Этим мы поставили себя в сложное положение. Тем не менее, ещё ничего не закончилось – всё в наших руках. Как говорится, победа или смерть! Необходимо побеждать во всех последующих играх.
Не хватило ли удачи? Создавая моменты, ты тем самым сам создаёшь свою удачу. Нам нужно прибавить и начать выигрывать», — цитирует Ракелля «Белорусский хоккей».
- 23 мая 2021
-
20:37
-
20:34
-
20:26
-
20:09
-
19:58
-
19:36
-
19:22
-
19:14
-
19:07
-
18:50
-
18:46
-
18:30
-
18:00
-
17:41
-
17:25
-
17:05
-
16:40
-
16:32
-
15:41
-
15:27
-
15:22
-
14:31
-
14:29
-
12:37
-
12:26
-
11:00
-
09:30
-
09:11
-
07:45
- 22 мая 2021
-
23:50
-
23:39
-
23:08
-
22:55
-
22:53
-
22:44