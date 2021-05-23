Ракелль — о двух сенсационных поражениях Швеции: теперь победа или смерть

Форвард сборной Швеции Рикард Ракелль прокомментировал второе поражение своей команды на чемпионате мира. Шведы уступили сборной Беларуси со счётом 0:1. Ранее они также проиграли датчанам (3:4).

«Первые две встречи получились достаточно равными. При этом у нас были хорошие шансы на положительный результат. Особенно сегодня. Мы много контролировали шайбу и создали немало хороших моментов. К сожалению, не получалось в завершении атак. Этим мы поставили себя в сложное положение. Тем не менее, ещё ничего не закончилось – всё в наших руках. Как говорится, победа или смерть! Необходимо побеждать во всех последующих играх.

Не хватило ли удачи? Создавая моменты, ты тем самым сам создаёшь свою удачу. Нам нужно прибавить и начать выигрывать», — цитирует Ракелля «Белорусский хоккей».