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Ракелль — о двух сенсационных поражениях Швеции: теперь победа или смерть

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ракелль — о двух сенсационных поражениях Швеции: теперь победа или смерть
Антон Мозговой
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Форвард сборной Швеции Рикард Ракелль прокомментировал второе поражение своей команды на чемпионате мира. Шведы уступили сборной Беларуси со счётом 0:1. Ранее они также проиграли датчанам (3:4).

«Первые две встречи получились достаточно равными. При этом у нас были хорошие шансы на положительный результат. Особенно сегодня. Мы много контролировали шайбу и создали немало хороших моментов. К сожалению, не получалось в завершении атак. Этим мы поставили себя в сложное положение. Тем не менее, ещё ничего не закончилось – всё в наших руках. Как говорится, победа или смерть! Необходимо побеждать во всех последующих играх.

Не хватило ли удачи? Создавая моменты, ты тем самым сам создаёшь свою удачу. Нам нужно прибавить и начать выигрывать», — цитирует Ракелля «Белорусский хоккей».

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