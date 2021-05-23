Сенсационная победа Беларуси в матче со Швецией. Видеообзор

Сборная Беларуси одержала первую победу на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). В матче группового этапа белорусы нанесли поражение шведам со счётом 1:0. Единственную шайбу в третьем периоде забросил форвард Герман Нестеров.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале IIHF.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Швеция — Беларусь.

Шведская сборная потерпела уже второе поражение на чемпионате мира. Ранее сборная Швеции уступила Дании со счётом 3:4. Белорусы стартовали на турнире с поражения в матче со Словакией. Та встреча закончилась со счётом 2:5.

Сборная Беларуси лишь во второй раз в истории обыграла на крупных турнирах шведскую команду. Последняя победа белорусов состоялась ещё на Олимпийских играх 2002 года.