Н. Михайлис: вся сборная Казахстана жаждала этой победы, получали удовольствие от игры

Нападающий сборной Казахстана Никита Михайлис прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата мира со сборной Финляндии. Встреча закончилась со счётом 2:1 Б.

«Это хороший настрой, вся команда жаждала этой победы. Выходили, бились за страну, каждому игроку и болельщику – спасибо. Сегодня получали удовольствие от игры. Бояркин сегодня играл на высшем уровне, столько бросков, пару раз реально спасал ситуацию. Даже когда нам забили, у соперника до этого был шанс забить, но вратарь выручил, оставлял нам надежду. Нам оставалось только стараться, бороться и довести дело до победы. Сегодня вратарь просто молодец.

Думаю, лучшие победы ещё впереди, но всегда приятно обыгрывать такие команды. Всех с победой, будем настраиваться дальше. Турнир ещё не закончился, всё впереди.

По накалу много было таких игр, и в сезоне КХЛ часто такие матчи бывают. Но это другой турнир, другой уровень, сюда приезжают лучшие игроки со всего мира. Думаю, это самый сильный матч в моей карьере.

Настраивались играть в свою игру. У нас было задание, с каждой сменой наращивали темп. Где-то, бывало, у нас не получалось, но хорошая игра в обороне, хорошая игра вратаря плюс помощь тренерского штаба. Думаю, эта победа пойдёт на пользу в будущем. Будем идти дальше, стараться. Думаю, всё будет хорошо.

Тяжело освоиться по размерам площадки. Сейчас пару матчей сыграли, вкатились, думаю, дальше будем даже лучше играть. А турнир… Главное – играть по заданию, вытаскивать из себя все силы, и будет результат.

Почему решил отдать шайбу Кириллу? Действовал по ситуации, куда увидел, туда и отдал. Соперник хорошо играл в меньшинстве, получилось выехать, а Кирилл открылся, осталось только отдать. Это из тренировок всё шло, ну и была лёгкая договорённость», — передаёт слова Михайлиса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.