Тренер Казахстана: Финляндия переигрывала нас весь матч, но мы вышли воевать и умирать

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата мира со сборной Финляндлии. Встреча закончилась со счётом 2:1 Б.
«Мы начали верить ещё до начала матча, была установка, что играем только на победу. Не думаю, что с другим настроем надо выходить на игру. Наши ожидания оправдались, команда вышла как сплочённый коллектив, была душе, было сердце, команда играла от сердца и от души. Была самоотверженна и дисциплинированна. Да, у нас были проблемы, но соперник заставлял нас много ошибаться. Очень здорово катались, много комбинаций разыгрывали, верили в победу. Практически на протяжении всей игры Финляндия нас переигрывала, но мы не опустили руки, бились, сражались и верили в победу до последнего буллита.
В первую очередь важен настрой ребят, которые выходили умирать и воевать. Понятно, что финны вчера раньше сыграли свой матч, раньше легли спать, больше отдохнули. У нас была вечерняя игра плюс буллиты, ребята говорят, что заснули очень поздно, около двух часов ночи. Главным было проявить характер и убрать эту усталость. У каждого игрока есть внутренние резервы, когда играешь за страну, мне кажется, никакая усталость нипочём. Это ребята сегодня показали. Мы проигрывали в скорости, в движении, во многих компонентах, но не проиграли ни в характере, ни в борьбе, и довели матч до победы», — передаёт слова Михайлиса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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