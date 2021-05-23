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«Так и должно быть». Кожевников — о победах Латвии, Беларуси и Казахстана на старте ЧМ

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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«Так и должно быть». Кожевников — о победах Латвии, Беларуси и Казахстана на старте ЧМ
Павел Левкович
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал сенсационные результаты на чемпионате мира. Сегодня, 23 мая, сборная Казахстана обыграла Финляндию (2:1), а сборная Беларуси — Швецию (1:0).

«Победы Латвии, Беларуси и Казахстана – так и должно быть. По всей структуре было понятно, что казахи обыграют финнов. Финляндия выглядела уставшей после США, они выложились до конца. Казахстан, наоборот, – были свежие, у них есть, кто решает такие игры.

Что касается Латвии, они играли на пределе с Канадой, что тоже было видно. И Швеция, которая проиграла Беларуси, они играли без эмоций. В принципе у них всегда так протекает игра, играют от себя и своего состава», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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