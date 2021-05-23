Тренер Казахстана: у нас цель на турнир не изменилась — выход в четвертьфинал

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис ответил на вопрос о целях команды на чемпионате мира. Сборная Казахстана на старте одержала две победы, обыграв Латвию (3:2 Б) и Финляндию (2:1 Б)

«У нас цели на турнир не изменились — выход в четвертьфинал. Единственное, завтра проведём тренировку и будем смотреть состав на следующую игру. Конечно, возможно добиться больших результатов. У нас Даррен Диц сказал, что мы настроены только на чемпионство. Весь Казахстан поддерживает нашу команду, почему бы и нет?

Взять сборную Германии, никто не ожидал, что они на Олимпиаде так выступят. Мы тоже готовы к этому. Полная самоотдача, ребята будут биться. Вы сегодня сами видели, как ребята сражались. Благодарен всей команде, это было мощно, победа – это их заслуга», — передаёт слова Михайлиса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.