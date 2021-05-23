Крикунов: Казахстан, возможно, сможет дать бой Канаде, они пока удивляют больше всего

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о победе сборной Казахстана в матче чемпионата мира, который проходит в Латвии. Сборная Казахстана в серии буллитов обыграла Финляндию (2:1 Б).
«Меня очень удивляют последние результаты этого чемпионата мира. Возможно, всё взбаламутила пандемия. Все сборные приехали не в лучших составах, поэтому такие чудеса в решете и происходят.
Казахстан удивляет пока больше всего. У них есть канадцы, наши ребята и шведы. Возможно, они смогут дать бой канадцам, но те уже должны очухаться после поражения Латвии и играть, как всегда.
Повторюсь, такие результаты матчей — следствие пандемии. Но тем интереснее будет наблюдать за таким чемпионатом мира!» — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 23 мая 2021
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