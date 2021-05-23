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Крикунов: Казахстан, возможно, сможет дать бой Канаде, они пока удивляют больше всего

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Крикунов: Казахстан, возможно, сможет дать бой Канаде, они пока удивляют больше всего
Павел Левкович
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о победе сборной Казахстана в матче чемпионата мира, который проходит в Латвии. Сборная Казахстана в серии буллитов обыграла Финляндию (2:1 Б).

«Меня очень удивляют последние результаты этого чемпионата мира. Возможно, всё взбаламутила пандемия. Все сборные приехали не в лучших составах, поэтому такие чудеса в решете и происходят.

Казахстан удивляет пока больше всего. У них есть канадцы, наши ребята и шведы. Возможно, они смогут дать бой канадцам, но те уже должны очухаться после поражения Латвии и играть, как всегда.

Повторюсь, такие результаты матчей — следствие пандемии. Но тем интереснее будет наблюдать за таким чемпионатом мира!» — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Новое чудо на чемпионате мира! Казахстан впервые в истории обыграл Финляндию! Новое чудо на чемпионате мира! Казахстан впервые в истории обыграл Финляндию!
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