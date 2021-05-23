Победная раздевалка сборной Беларуси после исторического матча со Швецией на ЧМ
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Пресс-служба Федерации хоккея Беларуси опубликовала новый видеоролик. В нём показаны эмоции игроков команды после исторической победы в матче чемпионата мира со сборной Швеции. Беларусь обыграла Швецию со счётом 1:0.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Хоккей Беларуси».
Ушанку лучшего игрока команды получил голкипер белорусов Дэнни Тейлор, который оформил шат-аут.
Для сборной Швеции это поражение стало уже вторым на турнире. Ранее шведы уступили датчанам со счётом 3:4. Беларусь также начала турнир с поражения. В стартовом матче белорусы уступили словакам со счётом 2:5.
Сборная Беларуси лишь во второй раз в истории обыграла Швецию. Предыдущая победа была зафиксирована на Олимпийских играх 2002 года.
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