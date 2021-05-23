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Победная раздевалка сборной Беларуси после исторического матча со Швецией на ЧМ

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Победная раздевалка сборной Беларуси после исторического матча со Швецией на ЧМ
Антон Мозговой
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Пресс-служба Федерации хоккея Беларуси опубликовала новый видеоролик. В нём показаны эмоции игроков команды после исторической победы в матче чемпионата мира со сборной Швеции. Беларусь обыграла Швецию со счётом 1:0.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Хоккей Беларуси».

Ушанку лучшего игрока команды получил голкипер белорусов Дэнни Тейлор, который оформил шат-аут.

Для сборной Швеции это поражение стало уже вторым на турнире. Ранее шведы уступили датчанам со счётом 3:4. Беларусь также начала турнир с поражения. В стартовом матче белорусы уступили словакам со счётом 2:5.

Сборная Беларуси лишь во второй раз в истории обыграла Швецию. Предыдущая победа была зафиксирована на Олимпийских играх 2002 года.

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